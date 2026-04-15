mps vince la lista di lovaglio la composizione del nuovo cda

All’assemblea di una banca, la lista sostenuta dal socio rappresentante di una società di investimento ha ottenuto il 49,95% dei voti, vincendo la competizione per la composizione del nuovo consiglio di amministrazione. La lista ha deciso di ricandidare l’attuale amministratore delegato, che era in corsa per un nuovo mandato. La votazione si è svolta con un risultato vicino alla maggioranza assoluta, definendo così la composizione del nuovo organo di governo della banca.

Siena, 15 aprile 2026 – La lista del socio Tortora (Plt Holding), che ricandida Luigi Lovaglio alla carica di Ad, ha prevalso all'assemblea di Mps ottenendo il 49,95%. La lista del Cda si è fermata al 38,79% e quella di Assogestioni ha conseguito il 6,94%. A seguito dell’esito del voto il notaio Mario Zanni si Siena ha indicato la composizione del nuovo cda di Banca Mps. Sono nell'ordine di nomina: Cesare Bisoni, Nicola Maione, Luigi Lovaglio, Fabrizio Palermo, Flavia Mazzarella, Corrado Passera, Livia Aliberti, Massimo di Carlo, Carlo Grimaldi, Patrizia Albano, Paolo Boccardelli, Carlo Corradini, Paola Leoni, Antonella Centra e Paola De Martini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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++Breve pausa per l'assemblea di Mps, dopo aver ascoltato gli interventi di sei soci sul punto più atteso all'ordine del giorno: il rinnovo del cda. Tutta l'attenzione è rivolta alla definizione degli schieramenti che sosterranno le due liste: quella del cda e quella pr x.com