MPS | Lovaglio fuori da lista nuovo CdA Titolo a picco in Borsa

Luigi Lovaglio, attuale amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, non è stato inserito nella lista dei membri del nuovo consiglio di amministrazione dell’istituto. La notizia ha determinato un calo del titolo in borsa, con il prezzo delle azioni che ha subito un significativo ribasso dopo l’annuncio. La composizione del nuovo consiglio, quindi, esclude la sua presenza.

Luigi Lovaglio, Amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, non farà parte del nuovo CdA dell'Istituto senese. Una scelta che la Banca senese probabilmente confermerà in corso di giornata e che desta qualche sorpresa, perchè non era stata prevista da una prima stesura del "listone" di candidati. Potrebbe destare interesse anche la scelta del suo successore, per il quale si fanno diverse ipotesi. Frattanto, le azioni della Banca viaggiano in profondo rosso in Borsa, scontando un certo nervosismo a causa delle incertezze sul futuro dell'Istituto. La scelta del Comitato nomine... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - MPS: Lovaglio fuori da lista nuovo CdA. Titolo a picco in Borsa Mps, Luigi Lovaglio fuori dalla lista: attesa per il Cda(Adnkronos) – Luigi Lovaglio non comparirebbe nell’elenco dei nomi indicati dal comitato nomine al consiglio di amministrazione in vista del rinnovo... Mps, Lovaglio fuori dalla lista del cda. Bce accende un faroL'amministratore delegato Luigi Lovaglio (in foto) è fuori dalla lista del cda di Monte dei Paschi di Siena che sarà presentata oggi alle 17. Tutto quello che riguarda Lovaglio fuori Temi più discussi: Lovaglio fuori dalla lista dei candidati al Cda di Mps; Mps, Lovaglio fuori dalla lista del cda. Bce accende un faro; Mps, Lovaglio fuori dalla lista. Cda nel pomeriggio; Mps, pronta la lista per il nuovo Cda: tra i candidati non c'è Lovaglio, l'ipotesi Corrado Passera. Mps, Lovaglio fuori dalla lista del Cda. In lizza Passera, Palermo e Vivaldi. La corsa entra nel vivo nel pomeriggioMps, Lovaglio fuori dalla lista del Cda: ecco tutti i nomi in corsa L'attuale amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, non figura tra i nomi che il ... affaritaliani.it Mps, Luigi Lovaglio fuori dalla lista: attesa per il Cda(Adnkronos) – Luigi Lovaglio non comparirebbe nell’elenco dei nomi indicati dal comitato nomine al consiglio di amministrazione in vista ... cremonaoggi.it Mps, Luigi Lovaglio fuori dalla lista: attesa per il Cda - (Adnkronos) - Luigi Lovaglio non comparirebbe nell’elenco dei nomi indicati dal comitato nomine al consiglio di amministrazione in vista del rinnovo del board dell’istituto. Grande attesa per il C x.com Università di Foggia. . : . Dalle sale di Palazzo Ateneo al cuore della città: l’arte del maestro Lovaglio ha ridisegnato i nostri confini, protagonisti del nuovo catal facebook