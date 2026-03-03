Mps Lovaglio per ora fuori Sulla lista è scontro aperto

Mps aveva annunciato una selezione di 20 candidati per la nomina, ma ieri l'elenco definitivo non è stato comunicato. Secondo alcune indiscrezioni, l'amministratore delegato Luigi Lovaglio non figura tra i nomi scelti. La situazione sembra ancora aperta, con un possibile scontro tra le parti coinvolte. La decisione definitiva non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Era attesa per ieri, ma all'improvviso tutto si è bloccato. Anche se le ultime indiscrezioni darebbero tagliato fuori dalla rosa dei 20 nomi finali l'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Una circostanza clamorosa, che nelle ultime ore si è andata sempre più rafforzandosi. Resta il fatto che il Comitato nomine di Mps non ha ancora trovato una quadra definitiva sui candidati da includere nella lista del cda, quella che dovrebbe essere votata il 15 aprile dall'assemblea degli azionisti. Ieri era prevista una riunione del Consiglio d'amministrazione che alla fine non si è tenuto, poiché non c'era una lista da votare. Lo stallo sarebbe tale, da mettere perfino a repentaglio che questa lista arrivi in tempo visto l'approssimarsi della data limite del 5 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

