Mps la resa dei conti premia Lovaglio | clamoroso ribaltone in frantumi la coalizione che ha scalato Mediobanca

Nell’assemblea di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio ha ottenuto una vittoria significativa nel voto che ha portato a un cambio di gestione. La decisione ha provocato la fine della coalizione che aveva sostenuto l’ascesa di Mediobanca nel controllo della banca. L’esito sorprendente ha visto Lovaglio riappropriarsi della guida, in un momento di grande tensione tra i diversi gruppi di potere coinvolti.

Una riscossa fragorosa: il 17,5% di Delfin è decisivo per portare appena sotto il 50% la lista di Plt e sorpassare quella del cda uscente, che indicava l’ex Ceo di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo come successore del banchiere classe 1955 su cui pendeva, a detta dei critici, il rischio legato all’inchiesta per presunte manipolazioni del mercato nell’affare Mediobanca. Caltagirone, indagato assieme al presidente di Delfin Francesco Milleri e a Lovaglio, nel filone milanese che tocca il presunto coordinamento occulto tra Mps e i due soci forti subentrati al Tesoro come primi detentori di capitale a Rocca Salimbeni, aveva spinto per il cambio della guardia a Siena.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Mps, la resa dei conti premia Lovaglio: clamoroso ribaltone, in frantumi la coalizione che ha scalato Mediobanca Notizie correlate Banca Mps alla resa dei conti: risolto il rapporto con LovaglioSiena, 7 aprile 2026 – Il rapporto è finito nel peggiore dei modi, con la “risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro”. Ribaltone a Mps, vince la lista Lovaglio che resta ceoSi è riunita mercoledì 15 aprile 2026 a Siena l’assemblea degli azionisti di Banca Mps per decidere il rinnovo della governance per il prossimo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fari puntati su Fmi e Banca Mondiale. Mps, resa dei conti in assemblea; Banca Mps alla resa dei conti: risolto il rapporto con Lovaglio; Mps alla resa dei conti: oggi l'assemblea; Blackrock in campo nel palio di Siena: sosterrà la riconferma di Luigi Lovaglio alla guida del Monte dei Paschi. Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei sociAll'assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. La lista ha vinto con il 49,95% del capitale presente in ... lapresse.it Mps: alla lista di Lovaglio la maggioranza col 49,95% dei voti, al cda il 38,79%La lista di Plt Holding è stata quella più votata nell'assemblea di Mps chiamata a rinnovare il cda della banca e avrà dunque diritto alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione d ... ansa.it Gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/mps-via-l-assemblea-soci-il-rinnovo-governance-AIllsPVC #Mps #banche #cda #IlSole24Ore facebook ++Breve pausa per l'assemblea di Mps, dopo aver ascoltato gli interventi di sei soci sul punto più atteso all'ordine del giorno: il rinnovo del cda. Tutta l'attenzione è rivolta alla definizione degli schieramenti che sosterranno le due liste: quella del cda e quella pr x.com