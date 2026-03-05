Silurato Lovaglio | per la guida di Mps Palermo e Passera

L’amministratore delegato di Mps è stato rimosso, mentre Palermo e Passera sono stati indicati per la guida. Nella lista per il consiglio di amministrazione non figura l’attuale dirigente, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria, né altri nomi rilevanti. Il piano industriale presentato è stato respinto dai mercati. La decisione riguarda anche la scelta dei nuovi membri del board.

Luigi Lovaglio è definitivamente fuori da Mps. Non ricandidato. Archiviato. Qualunque sia la definizione la sostanza non cambia: l’uomo che quattro anni fa era stato chiamato dal governo a rianimare la pecora nera del credito scopre che la fiaba non prevede il lieto fine. Adesso si apre la corsa per la successione che vede in pole position per la presidenza Corrado Passera, ex ministro e banchiere di lunghissimo corso che ha appena ceduto Illimity Bank, la sua creatura. Per il posto di amministratore delegato ci sono Fabrizio Palermo, il cui mandato in Acea (l’utility romana di gas e luce) scade ad aprile e Carlo Vivaldi che proprio come Lovaglio ha gestito le attività nell’EstEeuropa di Unicredit. 🔗 Leggi su Laverita.info

