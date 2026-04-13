Malagò dopo l’Assemblea di Lega Serie A | Il consenso quasi unanime mi gratifica e mi responsabilizza

Dopo l’assemblea di Lega Serie A, l’ex presidente del Coni ha espresso soddisfazione per il forte supporto ottenuto, definendolo quasi unanime. Ha aggiunto che questa fiducia rappresenta un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità maggiore nel proseguire le attività della lega. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti discussi o sulle decisioni prese durante l’incontro.

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