Mps Lovaglio sfida la lista del cda | Vogliamo realizzare il piano

L’amministratore delegato di Banca Mps ha annunciato che sarà candidato all’assemblea dei soci del 15 aprile, inserendosi in una lista che si oppone a quella proposta dal consiglio di amministrazione. La decisione arriva all’ultimo momento, con lo scopo di portare avanti il piano dell’istituto. La presenza di Lovaglio nella lista avversaria rappresenta un elemento di rottura rispetto alla composizione ufficiale del consiglio.

L’annuncio è arrivato quasi sul filo di lana, nell’ultimo giorno disponibile: all’assemblea dei soci del 15 aprile l’ad di Banca Mps Luigi Lovaglio sarà candidato, in una lista che di fatto punta a essere antagonista di quella espressa dal cda, da cui lo stesso Lovaglio è stato escluso. È il colpo di scena non del tutto inatteso che rende più indecifrabile l’avvio della nuova stagione dell’istituto di credito senese, dopo il via libera alla fusione con Mediobanca. Insieme a Lovaglio, candidato alla presidenza è Cesare Bisoni, ex presidente di Unicredit. "L’obiettivo prefissato è il completamento della realizzazione del piano industriale già... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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