Il lago di Bolsena continua a essere interessato dalla proliferazione di cozza quagga, una specie invasiva che rappresenta una minaccia per l'ecosistema locale. Nonostante alcuni segnali positivi riguardo all'aumento dei livelli dell'acqua, non si registrano miglioramenti significativi nel controllo di questa specie. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.

Non sembra esserci tregua per il lago di Bolsena, nemmeno dopo la notizia positiva, almeno per quanto riguarda il punto di vista naturale, sull'aumento dell'acqua. L'allarme lanciato dall'Osservatorio ambientale del lago di Bolsena, nel dossier "Una nuova sfida per il lago" pubblicato nel 2024, trova oggi, nel 2026, la sua drammatica conferma. Quei dati tecnici avevano previsto con precisione la vulnerabilità del bacino viterbese rispetto all'invasione della cozza quagga, un mollusco alieno che sta risalendo la penisola. Se la maledizione dei 300 anni ha già ipotecato il futuro del lago a causa dell'accumulo di fosforo agricolo, i monitoraggi di questo inizio d'anno dimostrano che il rischio di un collasso biologico non è mai stato così alto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Lago di Bolsena, non c'è pace: è allarme cozza quagga

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