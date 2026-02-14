In canoa sul lago di Bolsena disperso | ricerche in corso

Un uomo di 66 anni della zona è scomparso nel lago di Bolsena mentre navigava in canoa. Le forze di soccorso stanno cercando di trovarlo, dopo che non ha fatto ritorno a riva. Le ricerche sono appena iniziate e coinvolgono anche un elicottero e unità di terra. Il lago si trova vicino a un’area frequentata da appassionati di sport acquatici, e le autorità temono il peggio.

Ricerche in corso nel lago di Bolsena per una persona dispersa. Si tratterebbe di un uomo di 66 anni, della zona, che sarebbe uscito in canoa. L'allarme, lanciato dai familiari, è scattato nel pomeriggio di sabato 14 febbraio e ha fatto immediatamente mobilitare i soccorsi nel territorio del comune di Bolsena, dove le ricerche si stanno concentrando e sono in corso. Preoccupano le condizioni del meteo, che sono avverse. Sul posto l'intervento dei soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di perlustrazione dell'area per rintracciare il disperso. Le attività di ricerca si stanno svolgendo con la massima urgenza, sia per il sopraggiungere del buio che per la situazione del maltempo che nelle ultime ore sta interessando la zona.