moviola fiorentina inter gli episodi dubbi del match di serie a diretto da colombo tutti i dettagli

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La Moviola di oggi di alcuni quotidiani, uno in particolare e’ da fanzine di squadra, peccato che non abbiano messo la stessa enfasi quando in stagione ci sono stati episodi con la Lazio, Fiorentina, Atalanta, Verona e ovviamente in #interjuventus #inter #juven x.com

#Chivu in conferenza alla vigilia della sfida #FiorentinaInter, parla anche dell’infortunio di #Bastoni e degli scenari in #Nazionale. Idee chiare per i nerazzurri. #calcionews24 facebook