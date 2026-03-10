Marc Marquez ha dichiarato che al momento non ha intenzione di ritirarsi dalla MotoGP e che il rinnovo con Ducati è stato confermato e si trova in regola. Il pilota spagnolo, in occasione di un evento a Bologna, ha spiegato che non ci sono piani di abbandono e che la situazione contrattuale è in ordine. Marquez ha partecipato a una conferenza stampa dove ha parlato del suo futuro nel campionato.

Bologna, 10 marzo 2026 – Per ora il ritiro non è nell’ordine delle cose di Marc Marquez. Ci aveva pensato tre anni fa, prima di andare in Gresini, con una Honda in difficoltà e un lungo post infortunio che ha avuto scorie e problematiche, ma la Desmosedici ha dato al pilota di Cervera le risposte che cercava, ritrovando competitività e, l’anno seguente, il nono titolo mondiale della carriera con il team ufficiale. A 33 anni, Marc è ancora in forma e anche l’ultimo infortunio, quello autunnale dell’anno scorso, sembra superato. Così, il rinnovo con Borgo Panigale è dietro l’angolo, anzi è stato lo stesso Marquez a posticiparlo perché non voleva firmare da infortunato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Marquez: “Non pianifico il ritiro. Rinnovo con Ducati? Tutto è in ordine”

