MotoGp KTM attacca | Assurda la regola della pressione gomma va cambiata

Il regolamento sulla pressione delle gomme in MotoGP ha suscitato molte discussioni negli ultimi anni, diventando uno degli aspetti tecnici più dibattuti del campionato. Recentemente, un team ha espresso forti critiche alla regola, definendola “assurda” e chiedendo un suo cambiamento. La questione riguarda le restrizioni imposte sulla pressione delle gomme, che influenzano le prestazioni delle moto durante le gare. La discussione continua a dividere piloti, team e regolatori.

Bologna, 15 aprile 2026 - Il regolamento sulla pressione delle gomme in MotoGP è diventato negli ultimi anni uno degli aspetti tecnici più discussi e controversi del campionato. La Federazione Internazionale Motociclismo (FIM), insieme a Dorna e al fornitore unico di pneumatici Michelin, ha introdotto norme sempre più precise per garantire sicurezza, equità sportiva e controllo delle prestazioni. La regola principale stabilisce che ogni pilota deve mantenere la pressione minima degli pneumatici entro un determinato intervallo. In particolare, la gomma anteriore è quella maggiormente monitorata, poiché una pressione troppo bassa può aumentare il rischio di incidenti, soprattutto in frenata e in ingresso curva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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