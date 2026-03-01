Perché la gomma della Ducati di Marc Marquez è esplosa improvvisamente durante il GP Thailandia di MotoGP

Durante il Gran Premio di Thailandia di MotoGP, il pilota ha dovuto ritirarsi dopo che la gomma posteriore è esplosa improvvisamente. La causa sembra essere legata all’impatto con il cordolo, che avrebbe deformato il cerchione e provocato la perdita di aria. La foratura ha messo fine alla gara per il motociclista, che ha dovuto abbandonare la competizione.

Nel GP Thailandia MotoGP Marc Marquez si ritira per la foratura della posteriore: l'impatto sul cordolo avrebbe deformato il cerchione facendo uscire l'aria. La spiegazione di Michelin, Taramasso e Ducati: perché l'episodio ha fatto discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MotoGP, Marc Marquez: “La gomma è esplosa sul cordolo. Oggi abbiamo sofferto, ma ero da podio”Dopo l’epilogo beffardo della Sprint, in cui era stato sanzionato dovendo cedere all’ultima curva la prima posizione a Pedro Acosta per una manovra...

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio e Martin. 6° Marc Marquez davanti a BagnaiaSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina.

Altri aggiornamenti su Ducati di Marc.

Temi più discussi: MotoGP | La penalità di Marc Marquez è un paradosso se Alex non viene neppure investigato; Sanchini: Bagnaia segnato dal mondiale perso. Il rinnovo di Marquez con Ducati non è così scontato; MotoGP, Bezzecchi: Nei test è più facile andar forte. Alex Marquez? Non gli manca nulla rispetto al fratello; MotoGP, Di Giannantonio: Sono scaramantico, non voglio ancora sbilanciarmi sulla GP26.

Perché la gomma della Ducati di Marc Marquez è esplosa improvvisamente durante il GP Thailandia di MotoGPNel GP Thailandia MotoGP Marc Marquez si ritira per la foratura della posteriore: l'impatto sul cordolo avrebbe deformato il cerchione facendo uscire l'aria ... fanpage.it

Marc Marquez fa chiarezza dopo l’esplosione della gommaPesante zero domenicale per Marc Marquez nel Gran Premio di Thailandia. Sul tracciato del Chang International Circuit, il campione del mondo in carica è stato costretto al ritiro a cinque giri dalla ... sportal.it

Si ferma Marc Marquez, a causa di una foratura alla sua gomma posteriore. Il pilota Ducati era quarto e in piena lotta per il secondo posto con Pedro Acosta e Raul Fernandez. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #MarcMarquez #Marquez #MarcMarq - facebook.com facebook

#MotoGP #BuriramTest Ci sono due Aprilia in vetta alla classifica nell'ultimo giorno di test MotoGP a Buriram: sono quelle di Marco Bezzecchi (tempo record) e Ai Ogura. Seguono le Ducati di Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Alex Marquez. Pedro Acosta x.com