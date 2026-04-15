Mostru? … Oh! Si!
Un articolo pubblicato su un quotidiano di Arezzo affronta il tema di un presunto mostro, con un tono che sembra sorprendente o scherzoso. La pubblicazione si inserisce in un contesto locale dedicato alla critica civica, alla cultura e alla politica della zona. Il testo, intitolato
Arezzo senz’ombra? O forse c’è chi polemizza anche co’ l’ombra dell’ortica “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L .🔗 Leggi su Lortica.it
Tunelul Blestemat Ascunde un Monstru – O Fat Era Urmtoarea Victim
“10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”: Achille Costacurta va in un retrat in IndiaPrima la denuncia della truffa subita a Melbourne, in Australia, poi la decisione di chiudersi in un retreat in India.
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