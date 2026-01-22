10 giorni senza telefono non si può parlare non si può leggere non si può scrivere non si può fumare e solo verdure | Achille Costacurta va in un retrat in India

Achille Costacurta racconta il suo ritiro di 10 giorni in India, dove ha scelto di vivere senza telefono, letture, scrittura e fumare, limitandosi a consumare solo verdure. Dopo aver affrontato una truffa a Melbourne, ha deciso di dedicarsi a questa esperienza di disconnessione e riflessione, lontano dal mondo digitale e dalle distrazioni quotidiane. Un viaggio interiore che ha segnato un nuovo capitolo nel suo percorso personale.

Prima la denuncia della truffa subita a Melbourne, in Australia, poi la decisione di chiudersi in un retreat in India. Nel giro di poche ore, Achille Costacurta ha condiviso sui social questi aggiornamenti sul viaggio personale intrapreso nelle ultime settimane tra Australia e Asia. Il primo racconto arriva dall’Australia, dove il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta si trova per seguire dal vivo gli Australian Open 2026. In un video diventato rapidamente virale, Achille spiega di essere stato truffato dopo aver ordinato del cibo tramite Uber Eats: “Sono stato truffato in Australia”, esordisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Ci vediamo tra 10 giorni». Achille Costacurta ha scelto di annunciare così il suo stop dai social, spiegando che sta per partecipare a «un retreat di meditazione a Calcutta, in India». Poche righe, ma chiare: per dieci giorni nessun telefono, nessuna distrazione facebook