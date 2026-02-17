Spezia | Donadoni esonerato? Sì forse sì anzi no Si decide oggi Avellino c' è Pagliuca
Il tecnico Roberto Donadoni potrebbe lasciare lo Spezia dopo la sconfitta contro il Frosinone, che ha scatenato proteste tra i tifosi nel settore ospiti. La società deciderà oggi se confermarlo o no, mentre l'Avellino si prepara a presentare il nuovo portiere Pagliuca, già annunciato ufficialmente.
Che sia una stagione di sofferenza per lo Spezia, lo si sa da mesi. La bella stagione scorsa, culminata con la sconfitta nella finale dei playoff, è già stata cancellata come una mareggiata sulla spiaggia. Convivere con la battaglia per la salvezza è diventata la quotidianità sin dalle prime partite di questo tormentato campionato. Ma è nei momenti di particolare crisi tecnica che la sofferenza emerge. La giornata vissuta ieri negli uffici del club, dopo le ore seguite alla sesta sconfitta interna (domenica col Frosinone), è stata emblematica. Si cambia allenatore? Sì, forse sì, anzi no, vediamo domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Spezia-Modena 0-2: si ferma la serie positiva di Donadoni
Lo Spezia interrompe la propria serie positiva con una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Modena.
