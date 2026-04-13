Il Comune di Terrassa Padovana invita alla visita della mostra storica “Terra e Fuoco”, allestita presso il proprio spazio espositivo. La mostra presenta una raccolta di oggetti, fotografie, documenti e testimonianze che ricostruiscono i momenti più significativi della Prima Guerra Mondiale. L’esposizione offre un’occasione per conoscere le vicende di quel periodo attraverso materiali originali e testimonianze dirette.

Il Comune di Terrassa Padovana è lieto di invitarvi alla visita della mostra storica “Terra e Fuoco”, un percorso che ripercorre i tragici eventi della Prima Guerra Mondiale attraverso oggetti, fotografie, documenti e testimonianze.? Dove: Sala Consiliare di Terrassa Padovana (Via Roma 54)?.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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