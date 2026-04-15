Mostra di Dylan Silva a Ceravento

Sabato 18 aprile si terrà il vernissage della mostra “Fight or flight” di Dylan Silva presso Ceravento. L’esposizione propone un percorso che esplora il tema della tensione e delle sue trasformazioni, concentrandosi sulla risposta istintiva “attacco o fuga”. La mostra presenta opere che rappresentano il meccanismo con cui il corpo reagisce a stress e situazioni di pericolo, offrendo una riflessione visiva su questo fenomeno.

Sabato 18 aprile ci sarà il vernissage della mostra “Fight or flight” di Dylan Silva a Ceravento: un percorso che attraversa la tensione e le sue trasformazioni, raccontando la risposta “attacco o fuga”, il meccanismo con cui il corpo reagisce allo stress e al pericolo.Per l’artista portoghese di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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