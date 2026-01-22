Forever Dylan arriva ad Arezzo lo spettacolo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob Dylan

Forever Dylan arriva ad Arezzo, offrendo uno spettacolo immersivo dedicato ai primi vent’anni di carriera di Bob Dylan. Dagli anni ’60 agli inizi degli anni ’80, il racconto ripercorre le tappe fondamentali di un artista che ha rivoluzionato la musica e la poesia, lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale internazionale. Un’occasione per conoscere più da vicino il percorso e le opere di uno dei più influenti cantautori di sempre.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Uno spettacolo immersivo che ripercorre i primi vent'anni di carriera di Bob Dylan, dagli anni '60 ai primissimi anni '80, quando le canzoni di quello che poi sarebbe diventato il cantautore Premio Nobel per la letteratura nel 2016 hanno toccato le vette più alte. È questo il progetto della " Forever Dylan Band ", il gruppo musicale formato da Francesco Ragni (voce), Gianluca Meloni (batteria e percussioni), Stefano Trabalza (chitarra), Marco Matteucci (basso), Claudio Scarabottini (tastiere) e Giulio Fortunato (voce recitante), che porta lo spettacolo dedicato al cantautore statunitense ad Arezzo, giovedì 29 gennaio alle 21 al Teatro Virginian.

