Manfredonia sotto choc per Luciano ragazzo di 26 anni morto improvvisamente

Manfredonia è scioccata dalla scomparsa di Luciano Vairo, giovane chef di 26 anni. Durante la giornata di ieri, lunedì 9 marzo, ha avuto un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Luciano era figlio di Pasquale, ex custode del PalaScaloria, morto circa tre anni e mezzo fa in circostanze simili. La comunità si stringe attorno alla famiglia.

Un malore improvviso, nella giornata di ieri lunedì 9 marzo, ha strappato alla vita Luciano Vairo, chef manfredoniano di soli 26 anni, figlio di Pasquale, l'ex custode del PalaScaloria deceduto tre anni e mezzo fa in circostanze analoghe. La comunità è sotto choc per la dipartita del ragazzo.