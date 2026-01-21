Un’altra tragedia Terribile incidente treni deragliano improvvisamente | un morto e decine di feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, con treni che sono deragliati improvvisamente, causando una vittima e numerosi feriti. Questo episodio si aggiunge alla tragica serie di eventi che hanno colpito il Paese, già profondamente segnato dal lutto nazionale per la recente strage di Adamuz. La situazione richiede attenzione e approfondimenti sulle cause e le misure di sicurezza adottate.

Nuovi incidenti ferroviari scuotono la Spagna mentre il Paese è ancora immerso nel lutto nazionale per la strage di Adamuz. Tra il 20 e il 21 gennaio, in Catalogna, si sono verificati altri due deragliamenti che hanno nuovamente messo sotto pressione la rete ferroviaria e i servizi di emergenza. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno una vittima e decine di feriti, in una sequenza di eventi che ha aggravato un clima già segnato da dolore e preoccupazione diffusa. L’episodio più grave è avvenuto nei pressi di Gelida, in Catalogna, quando un muro di contenimento della vicina autostrada AP-7 è crollato proprio al passaggio di un treno regionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti e decine i feritiUn grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con due treni che sono deragliati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Germania, treno deragliato in Baden-Württemberg: almeno 3 morti e oltre 30 feriti

