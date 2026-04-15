Morto davanti a Sky guardie assolte La rabbia della madre di Giovanni Sala | Gianni trattato come uno straccio

Un uomo è stato trovato morto davanti all’ingresso di una sede Sky, mentre le guardie di sicurezza coinvolte nel caso sono state assolte. La madre della vittima ha espresso il suo dolore e rabbia, affermando di sentirsi abbandonata dalla giustizia e di non riuscire a trovare pace dopo la perdita del suo figlio. La donna ha criticato duramente le guardie, accusandole di non aver fatto nulla per difendere il giovane.

Milano – “Non vivo più da quando mio figlio è morto. Come faccio a uscire da quest’aula, tornare a casa e sapere che questi due, che sono due bestie, sono liberi? Come si può stare calmi? Gianni non ha nemmeno alzato un dito per difendersi. Aveva gli occhi innocenti”, mostra il ciondolo ovale che porta al petto, con la foto del figlio che sorride, Lucia Cosenza, la madre di Giovanni Sala. La rabbia dopo la sentenza. La sentenza della Corte d’Assise di Milano, che assolve i due vigilantes di 26 e 64 anni imputati per omicidio preterintenzionale per la morte del 34enne, la travolge. Dopo aver assistito in silenzio a tutte le udienze del processo di primo grado, dove ripetutamente sono state mostrate le immagini di quella morte in diretta davanti alla sede di Sky a Rogoredo, crolla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto davanti a Sky, guardie assolte. La rabbia della madre di Giovanni Sala: “Gianni, trattato come uno straccio” Assolte due guardie giurate per la morte di Giovanni Sala a MilanoAGI - La Corte d’Assise di Milano ha assolto per avere agito “nell’adempimento del dovere” le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20... Morì davanti alla sede di Sky a Milano, assolte le due guardie giurateAGI - La Corte d’Assise di Milano ha assolto per avere agito “nell’adempimento del dovere” le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20...