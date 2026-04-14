Assolte due guardie giurate per la morte di Giovanni Sala a Milano

La Corte d’Assise di Milano ha deciso di assolvere due guardie giurate coinvolte nella vicenda che ha portato alla morte di Giovanni Sala. Le guardie, che si trovavano davanti alla sede di Sky a Rogoredo nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, erano state accusate in relazione all’evento. La decisione si basa sul fatto che le guardie avevano agito “nell’adempimento del dovere”.

AGI - La Corte d’Assise di Milano ha assolto per avere agito “nell’ adempimento del dovere ” le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, bloccarono Giovanni Sala davanti alla sede di Sky a Rogoredo. L'uomo originario di Palermo ma domiciliato a Varese è deceduto all'età di 34 anni. I giudici di Milano applicano la scriminante dell'adempimento del dovere . I giudici hanno applicato la scriminante dell’"adempimento del dovere" prevista dall’ articolo 51 del codice penale. La Procura aveva chiesto la condanna per gli imputati a 6 anni e 4 anni e mezzo di reclusione per omicidio preterintenzionale. “Qui non c'era quel caso di stretta necessità per cui serviva usare violenza e basta vedere i video delle telecamere di sorveglianza per capire", aveva argomentato nella requisitoria il pm Alessandro Gobbis.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Assolte due guardie giurate per la morte di Giovanni Sala a Milano Morì davanti alla sede di Sky a Milano, assolte le due guardie giurateAGI - La Corte d’Assise di Milano ha assolto per avere agito “nell’adempimento del dovere” le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20... “Agirono nell’adempimento del dovere”, assolte le due guardie giurate che bloccarono un uomo davanti alla sede Sky di MilanoSono state assolte perché ritenute “non punibili” per aver agito nell’adempimento del dovere le due guardie giurate imputate per la morte di Giovanni...