inchiesta per omicidio su luca spada cresce il numero delle morti sospette in ambulanza

Un' inchiesta per omicidio su Luca Spada, operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, si concentra sulla morte di cinque anziani trasportati in ambulanza. La procura ha formalizzato l'accusa di omicidio volontario continuato e premeditato nei confronti di Spada, coinvolto come autista soccorritore durante i servizi di emergenza. Cresce il numero di morti sospette in ambulanza nella zona.

Forlì, 19 marzo 2026 – Luca Spada, operatore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, è formalmente accusato di omicidio volontario continuato e premeditato di 5 anziani che erano sulle ambulanza nelle quali operava come autista soccorritore. L’i nchiesta si era già allargata nei giorni scorsi ad altri 3 decessi e ora, sotto la lente degli investigatori, sono finiti altre 2 o 3 vittime. L’inchiesta dei carabinieri Ris. Gli esperti del Ris di Parma, da ieri, stanno procedendo all'analisi su presidi sottoposti a sequestro: in questo monte di reperti ci sono aghi, siringhe, cateteri, un bisturi e alcuni abbassalingua, alla ricerca di tracce biologiche e per verificare l'eventuale presenza di sostanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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