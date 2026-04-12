Morti sospette in ambulanza | Voglio rifarlo le intercettazioni choc di Luca Spada

Sono state diffuse intercettazioni che coinvolgono un operatore sanitario in relazione a decessi sospetti avvenuti a bordo di un'ambulanza. In queste registrazioni, l'indagato esprime sentimenti contrastanti riguardo alle morti dei pazienti anziani, affermando che soffrivano troppo e che avrebbero dovuto andare dal Buon Dio. Inoltre, si sente una dichiarazione in cui si dice di aver apprezzato ciò che ha fatto, suscitando preoccupazioni sulla condotta professionale.

AGI - "Questi poveri vecchietti soffrono troppo. non è giusto. devono andare dal Buon Dio.", "Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto. Lo voglio rifare". Sono queste alcune delle sconvolgenti intercettazioni telefonico-ambientali pubblicate da 'Il Resto del Carlino' che hanno portato all'arresto dell'operatore della Croce Rossa Italiana Luca Spada nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette in ambulanza nel Forlivese Spada è stato arrestato ieri a Forlì. Il 27enne autista e operatore di mezzi di soccorso, indagato per omicidio volontario nell'ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Forlì. La...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Morti sospette in ambulanza: "Voglio rifarlo", le intercettazioni choc di Luca Spada Anziani morti in ambulanza, le frasi choc di Luca Spada: "Soffrono troppo. Mi piace, lo voglio rifare"Ci sarebbero intercettazioni choc dietro l’arresto del 27enne Luca Spada indagato per omicidio volontario nell’ambito del fascicolo aperto dalla... Leggi anche: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario