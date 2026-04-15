Morti in ambulanza a Forlì la compagna e il figlio dell' autista minacciati | Luca Spada al gip | Sono innocente

Due persone sono morte in un'ambulanza a Forlì. La compagna e il figlio dell’autista sono stati minacciati, mentre l’autista si è presentato davanti al giudice per dichiararsi innocente. Il legale della donna ha definito le sue condotte come intollerabili sia dal punto di vista umano che giuridico. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze che hanno portato ai decessi e alle minacce.

La compagna di Luca Spada, l'autista di ambulanze arrestato per omicidio a Forlì, si è affidata a un legale per essere tutelata dopo che lei e suo figlio hanno ricevuto minacce. "La compagna del signor Spada - riferisce l'avvocato Daniele Mezzacapo - del tutto estranea alla vicenda giudiziaria, è stata fatta oggetto di una grave escalation di atti intimidatori, consistiti in messaggi minatori e telefonate presso la propria attività lavorativa, con minacce esplicite rivolte sia alla sua persona sia al figlio minore, di appena un anno di età". Intanto l'arrestato, durante l'interrogatorio di garanzia, ha risposto alle domande del gip dichiarandosi "innocente".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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