Luca Spada e il mistero delle morti in ambulanza | Sono innocente mi è crollato il mondo addosso

Luca Spada, noto come 'Spadino', è al centro di un caso che riguarda diverse morti avvenute durante il trasporto in ambulanza. La Procura ha messo sotto inchiesta il giovane, descritto dai colleghi come una persona gentile e dalla fidanzata come innocente, ma le accuse contro di lui sono molto pesanti. Spada si dichiara innocente e afferma che il suo mondo si è sgretolato.

Forlì, 4 marzo 2026 – Per gli amici è ‘Spadino’, per molti dei colleghi della Croce Rossa un “ragazzo delizioso”, per la fidanzata che 10 mesi fa lo ha reso padre “innocente senza ombra di dubbio”, ma le accuse che gli sono state mosse dalla Procura sono quelle da far tremare i polsi. Sì perché Luca Spada, 28 anni, residente a Meldola nel Forlivese, ex consigliere comunale, autista soccorritore sulle ambulanze della Croce Rossa, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver ucciso 5 anziani che stava trasportando in ospedale. Il mistero dei 5 anziani morti in ambulanza: 27enne della Croce Rossa indagato per omicidio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

