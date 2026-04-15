Durante un interrogatorio, un avvocato ha commentato le intercettazioni relative a una persona di nome Luca Spada, affermando che il linguaggio utilizzato era tipico di alcuni ambienti di lavoro e, seppur sgradevole, rappresentava una realtà con cui bisogna fare i conti. La dichiarazione è stata rilasciata a Forlì il 15 aprile 2026, durante un procedimento giudiziario ancora in corso.

Forlì 15 aprile 2026 – “Io sono abituato a un gergo in certi ambienti di lavoro, che può essere sgradevole, riprovevole, ma esiste, dobbiamo farcene una ragione. Non rappresenta affatto la persona che noi difendiamo”, ecco la prima linea di difesa dell’avvocato di Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa, arrestato per omicidio volontario di Deanna Mambelli, 85 anni, e con l’accusa di avere ammazzato altri cinque anziani durante i trasporti in ambulanza da una struttura sanitari all’altra. Marco Martines, neo nominato avvocato di ‘ Spadino ’, ha brevemente commentato l’inchiesta e le intercettazioni choc che sono agli atti entrando nel palazzo di giustizia di Forlì per l’interrogatorio di garanzia del suo assistito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intercettazioni di Luca Spada, l’avvocato: “Solo riprovevole gergo di lavoro”

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