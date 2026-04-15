Morti in ambulanza i presunti legami di Luca Spada con le onoranze | 10 funerali a settimana per 7mila euro al mese

Sono emerse notizie su un uomo coinvolto in presunti legami con aziende di onoranze funebri, con accuse riguardanti un tariffario illecito. Secondo quanto riferito, avrebbe organizzato circa dieci funerali a settimana, incassando circa sette mila euro al mese. Le indagini si concentrano sui metodi utilizzati per gestire i servizi funebri e sul possibile coinvolgimento di altri soggetti nel sistema illecito.