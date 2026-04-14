Nella città di Forlì, si indaga sulla morte di due persone coinvolte in un incidente avvenuto mentre erano a bordo di un'ambulanza. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista, identificato come Luca Spada, avrebbe causato la propria morte in ospedale, presumibilmente autoprovocandosi un'embolia nel bagno della struttura. Prima dell'evento, Spada avrebbe tentato di procurarsi un'embolia tramite un'iniezione d'aria, secondo quanto riferito durante le indagini.

Nell’autunno 2025 Luca Spada era già sospettato per le misteriose morti avvenute in corrispondenza dei trasporti secondari, ma il suo nome non era ancora comparso sul registro degli indagati della Procura di Forlì. In un’occasione aveva ottenuto l’accesso in codice verde al pronto soccorso per non meglio specificati problemi di salute, poi improvvisamente aveva accusato un malore che aveva richiesto l’intervento dei sanitari. Secondo gli investigatori, “Spadino” si sarebbe rinchiuso nel bagno dell’ospedale e si sarebbe somministrato un’iniezione d’aria provocandosi intenzionalmente un’embolia. Il giallo del malore all’ospedale Ansa e La Stampa riportano un episodio avvenuto all’ospedale di Forlì nell’autunno 2025.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada si sarebbe autoprovocato un'embolia nel bagno dell'ospedale

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Tgr Rai Emilia-Romagna. . L'inchiesta che a Forlì vede coinvolto il 27enne di Meldola Luca Spada, in carcere con l'accusa di aver provocato la morte di sei anziani mentre li trasportava in ambulanza. Sono scioccanti gli ulteriori dettagli che emergono dalle cart - facebook.com facebook

Forlì, morti in ambulanza. La sorprendente reazione della fidanzata di Luca Spada davanti al giornalista del TgLa7 x.com