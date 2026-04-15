morti bianche siamo secondi in toscana

In Toscana, il numero di incidenti mortali sul lavoro rimane elevato, con la regione che si colloca al secondo posto nella classifica nazionale. A partire dal 15 aprile 2026, si registrano ancora casi di decessi legati a incidenti professionali nella provincia di Arezzo, che si conferma tra le aree più colpite in questa classifica. La situazione evidenzia come la sicurezza sul lavoro continui a rappresentare una problematica grave nella regione.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Continuare a morire sul lavoro. La Toscana è in zona rossa e Arezzo è seconda per incidenza di vittime sul numero degli occupati. In provincia di Arezzo nel bimestre gennaio-febbraio 2026 si sono contati 2 morti sul lavoro tra quelli in itinere e in occasione di lavoro. Numeri che in rapporto al numero di occupati fanno la provincia maglia nera dopo Livorno e prima ancora di Firenze il capoluogo di Regione. A stilare la classifica che appunto non guarda ai numeri assoluti ma all’incidenza sul totale degli occupati, ci ha pensato l ’Osservatorio Sicurezza Vega Engineering. Cosa emerge? Intanto che la Toscana si trova appunto tra le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro più alta rispetto alla media nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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