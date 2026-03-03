Sabato a Siena si svolgeranno le gare femminile e maschile di Strade Bianche, mentre la Gran Fondo si terrà domenica. Le strade della città saranno interessate da modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento degli eventi, con diverse chiusure e deviazioni previste nelle zone interessate. L'organizzazione ha comunicato le variazioni per permettere il regolare passaggio delle competizioni.

Il countdown è iniziato: Siena è pronta ad accogliere, sabato, la Strade Bianche, femminile e maschile e, domenica, la Gran Fondo. La viabilità, come ogni anno, subirà delle variazioni, dettate dalla portata dell’evento. Fino a giovedì 12 marzo, in strada di Vico Alto è istituito un senso unico discendente nel tratto tra via Emilia e via delle Regioni. Per consentire l’allestimento delle aree logistiche e del villaggio evento, da ieri e fino alle 14 di martedì 10 marzo, in viale Maccari, vige il divieto di sosta con rimozione. Nello stesso periodo, all’interno della Fortezza sono vietati il transito e la sosta. Ulteriori divieti, dalle 8 di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade Bianche, ci siamo. Le modifiche alla viabilità

Leggi anche: Olimpiadi 2026, le strade chiuse a Milano: tutte le modifiche alla viabilità

Lavori per la fibra ottica a Fregene, modifiche temporanee alla viabilità: le strade interessateFiumicino, 12 dicembre 2025 – Dal 15 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 a Fregene scatterà una disciplina di traffico provvisoria per consentire i...

Sulle strade bianche del Leccione di Brolio

Approfondimenti e contenuti su Strade Bianche

Temi più discussi: Torna Strade Bianche con il tortuoso percorso nelle crete senesi; Strade Bianche, ci siamo. Le modifiche alla viabilità; Startlist: Pogacar, Seixas, Del Toro, Carapaz, Alaphilippe, van Aert, Pidcock; Strade Bianche 2026, ecco le modifiche alla viabilità nel weekend.

Strade Bianche e Gran Fondo, scatta il piano viabilità: tutte le modifiche a Siena per il weekend di garaSiena si prepara ad accogliere la ventesima edizione della Strade Bianche, la dodicesima Strade Bianche Women Elite e la Gran Fondo Strade Bianche, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo. In vista d ... radiosienatv.it

Torna Strade Bianche con il tortuoso percorso nelle crete senesiLa prima classica di primavera partirà e arriverà a Siena il 7 marzo. Attraverserà le strade a sterro che conducono a Montalcino, Buonconvento e le ardite salite dei colli senesi. A chiudere l’irta im ... globalist.it

Paul Seixas come Pogacar sulla salita di Saint Romain des Lerps, ecco i dati: 'Ma ho dato il minimo indispensabile. Ora il confronto alla Strade Bianche' Link nel primo commento. - facebook.com facebook

DECLARACIONES Tadej Pogacar - PREVIA Strade Bianche 2026 - 7 marzo . . dmtcycling . . #Ciclismo #Cycling x.com