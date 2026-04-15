Il processo sulla morte di Maradona riprende con l'audizione di 127 testimoni. La vicenda riguarda le circostanze della sua scomparsa e le eventuali responsabilità di medici e strutture sanitarie. La procedura si concentra sulla ricostruzione dei fatti e sull'identificazione di eventuali negligenze o omissioni. La testimonianza di coloro che hanno assistito il calciatore sarà fondamentale per chiarire gli ultimi mesi di vita.

Diego Armando Maradona è stato abbandonato e curato male o la sua morte è dovuta a cause naturali? E’ il dubbio che il tribunale di San Isidro cercherà di risolvere nel procedimento tornato in aula nella notte scorsa dopo che a maggio 2025 era stato rinviato e poi annullato per lo scandalo che aveva coinvolto la giudice Julieta Makintach, che aveva consentito riprese non autorizzate in aula per la realizzazione di un documentario. Makintach è stata radiata dalla magistratura con l’interdizione a vita dai pubblici uffici. Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un’ insufficienza cardiaca. L’accusa è per omicidio colposo nei confronti dello staff medico che si era occupato del fuoriclasse argentino.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Morte Maradona, riparte il processo. Saranno ascoltati 127 testimoni

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