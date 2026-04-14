Morte Maradona in Argentina riparte il processo | la famiglia chiede giustizia per il Pibe de Oro

In Argentina, il processo relativo alla morte di Maradona è stato riaperto. La famiglia del calciatore ha richiesto che siano fatte chiarezza e giustizia sulla sua scomparsa. La portavoce della famiglia ha affermato che l’obiettivo principale è ottenere risposte certe. La ripresa del procedimento riguarda le indagini sulla gestione delle cure e le eventuali responsabilità legali legate alla sua morte.

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