Tram deragliato | due testimoni convocati dai pm Chi sono e perché saranno ascoltati

Due testimoni sono stati convocati dai pubblici ministeri di Milano per essere ascoltati in relazione al deragliamento del Tramlink 9 avvenuto alle 16. Gli investigatori vogliono raccogliere le loro testimonianze per chiarire i dettagli dell’incidente. I testimoni sono stati identificati e chiamati a riferire quanto hanno visto o saputo in quei momenti.

Milano, 12 marzo 2026 – Due testimoni in Procura. Con l'obiettivo di ricostruire cosa sia accaduto dopo il deragliamento del Tramlink 9 avvenuto alle 16.11 del 27 febbraio. Stando a quanto risulta, nella mattinata di giovedì 12 marzo, gli agenti della polizia locale, su delega dei pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, hanno notificato due "citazioni di persone informate dei fatti" ad altrettanti dipendenti di Atm. Tram deragliato a Milano: il video delle telecamere interne I testimoni in Procura. Secondo le prime informazioni, i ghisa hanno accompagnato in Procura uno degli ispettori del controllo di esercizio di superficie che era sul posto quel pomeriggio e il collega che il conducente del tram Pietro M. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

