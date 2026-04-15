L’indagine sulla morte di un giovane cavaliere, avvenuta dopo una caduta da cavallo nel galoppatoio comunale di Borore, sta procedendo con nuovi esami diagnostici. La vittima aveva 25 anni e l’incidente si era verificato nel territorio comunale. Le autorità stanno svolgendo ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso e fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

L’indagine sulla morte di Omar Barranca, il venticinquenne deceduto dopo una caduta da cavallo nel galoppatoio comunale di Busala, a Borore, si apre verso nuove direzioni diagnostiche. Nonostante l’esame autoptico svolto a Lanusei abbia confermato la presenza di lesioni al cranio e al gomito, compatibili con l’accaduto durante la festa paesana, i medici non sono ancora riusciti a stabilire l’esatta dinamica del decesso. La Procura di Oristano ha quindi richiesto ulteriori accertamenti istologici per escludere che un malore improvviso abbia preceduto la caduta in pista. Il quadro clinico tra lesioni fisiche e ipotesi mediche. Le analisi condotte sul corpo del giovane cavaliere hanno messo in luce un quadro complesso che va oltre la semplice dinamica dell’incidente avvenuto martedì 14 aprile 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morte del cavaliere a Borore: nuovi esami per chiarire il mistero

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