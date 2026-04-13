Fissati i funerali del giovane morto a 15 anni durante l' allenamento di tennis servono altri esami per chiarire la causa del decesso

Sono stati fissati i funerali del ragazzo di 15 anni deceduto durante un allenamento di tennis lo scorso 8 aprile a Francavilla al Mare. Per chiarire le cause della morte, sono stati richiesti ulteriori accertamenti, compresi test genetici. La famiglia e le autorità attendono i risultati degli esami per comprendere meglio le circostanze del decesso. La salma sarà accompagnata ai funerali in una data ancora da definire.

Serviranno ulteriori accertamenti, anche di tipo genetico, per stabilire le cause della morte di Luigi Santarelli, il giovane di Francavilla al Mare morto a 15 anni lo scorso 8 aprile, dopo essere andato in arresto cardiaco mentre si stava allenando a tennis in una struttura sportiva di San.🔗 Leggi su Chietitoday.it Montalto Uffugo: uomo di 57 anni trovato morto in auto, indagini aperte per chiarire le cause del decesso.Montalto Uffugo, un uomo di 57 anni ritrovato senza vita in auto: indagini in corso e un’ombra sulla provincia cosentina Montalto Uffugo, in... Fissati i funerali del giovane "Sheva" e la raccolta fondi per aiutare la famigliaIl dolore è immenso: familiari, compagni di scuola, di squadra, amici non se ne fanno una ragione.