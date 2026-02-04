Esami sulle resti di Mezzalira | domani conclusione delle analisi per chiarire l’identità del corpo trovato

Domani si concluderanno le analisi sui resti trovati a Mezzalira. Gli esperti di medicina legale di Udine hanno lavorato in silenzio, tra strumenti e tavoli d’acciaio, senza fare alcuna dichiarazione. Ora si attende solo il risultato per capire se si tratta davvero di una persona scomparsa o di qualcos’altro.

Il silenzio che ha accompagnato le ultime ore al laboratorio di medicina legale di Udine è stato rotto solo dal ticchettio degli strumenti e dal passo felpato degli esperti che si muovevano tra i tavoli d’acciaio. Domani, alle 14.30, sarà reso noto l’esito definitivo degli esami sui resti umani ritrovati il 12 aprile scorso lungo la strada che costeggia il torrente Mezzalira, nei pressi del paese di Treppo Carnico, in provincia di Udine. Il corpo, parzialmente decomposto e scoperto da un escursionista che si trovava in zona per una passeggiata domenicale, ha acceso un dibattito che non si è mai spento: chi era questa persona? Perché era lì? E soprattutto, chi lo ha cercato? Il mistero, che ha tenuto sotto scacco le forze dell’ordine, la comunità locale e i media nazionali per oltre un mese, sembra ora sul punto di trovare una risposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

