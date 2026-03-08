Foggia donna morì durante il trasporto in ospedale | la salma verrà riesumata

Una donna è deceduta mentre era in viaggio verso l'ospedale a Foggia, e la sua salma sarà riesumata. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana sarebbe stata trasportata in auto privata invece che in ambulanza. Le autorità stanno verificando i dettagli sulla modalità di trasporto e sulle circostanze della morte. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Sarà riesumata la salma dell'anziana morta lo scorso 31 agosto a Vieste, nel foggiano, durante il trasporto in ospedale. Lo ha deciso il sostituto procuratore della città, Matteo Stella, che ha iscritto nel registro degli indagati la figlia della vittima e tre sanitari con l'accusa di concorso in omicidio colposo. La donna, 76 anni, dopo aver accusato un malore si trovava a bordo di un'auto guidata dalla figlia per raggiungere l'ospedale di San Giovanni Rotondo, dopo aver atteso oltre un'ora al pronto soccorso del nosocomio di Vieste., Stando alla ricostruzione dell'epoca, denunciata anche in una lettera aperta...