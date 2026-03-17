Morì in auto con la figlia dopo aver atteso per un'ora l'ambulanza | riesumata la salma di Antonia Notarangelo

Nel cimitero di Vieste è stata riesumata la salma di Antonia Notarangelo, una donna di 76 anni deceduta il 31 agosto. La vittima era in auto con la figlia, che la stava accompagnando in ospedale, dopo aver atteso più di un'ora l’arrivo dell’ambulanza. Il corpo di Notarangelo è stato prelevato e trasferito per ulteriori accertamenti.

Riesumata nel cimitero di Vieste la salma di Antonia Notarangelo, 76enne morta il 31 agosto mentre la figlia la stava portando in ospedale in auto dopo aver atteso oltre un'ora l'ambulanza. Si attende l’autopsia, indagati 3 sanitari e la figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Attese un’ora un’ambulanza, poi morì in auto con la figlia nel percorso verso l’ospedale: indagata la donnaAntonia "Ninetta" Notarangelo è morta il 31 agosto 2025 sulla strada tra Mattinata e Vieste mentre la figlia la accompagnava in ospedale in auto,... Grosseto: morì dopo partita di calcetto. Riesumata la salma per l’autopsia. Indagato il presidente della squadraGROSSETO – Il presidente della squadra di calcio a 8 in cui giocava Matteo Legler, morto improvvisamente durante una partita il 3 dicembre scorso a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antonia Notarangelo Temi più discussi: Vieste, non ci sono ambulanze e porta la madre in ospedale con la sua auto: Antonia Notarangelo muore durante il tragitto, figlia indagata per omicidio colposo; Attende un'ora un'ambulanza al pronto soccorso, poi muore in auto nel tragitto verso un altro ospedale: indagata anche la figlia; Non c'è un'ambulanza, porta la madre in auto in ospedale e la donna muore nel tragitto. Indagata per omicidio; Portò la madre in ospedale con l'auto perché non c'era ambulanze e la donna morì: indagata la figlia. Morì mentre la figlia la portava in ospedale, salma riesumataE’ stata riesumata questa mattina nel cimitero di Vieste (Foggia) la salma di Antonia Notarangelo, morta a 76 anni il 31 agosto dello scorso anno mentre, in assenza di ambulanze disponibili, era a bor ... trmtv.it Antonia Notarangelo morta nel tragitto verso l'ospedale di Vieste, figlia indagata per omicidio colposoIndagata per omicidio colposo la figlia di Antonia Notarangelo, morta in auto nella tragitto da Vieste in un altro ospedale per l'assenza di ambulanze ... virgilio.it Vieste, riesumata la salma di Antonia Notarangelo: morì tra le braccia della figlia nel tragitto verso l’ospedale E’ stata riesumata stamane, nel cimitero di Vieste, la salma di Antonia Notarangelo, la donna di 76 anni morta lo scorso 31 agosto a bordo dell’auto g - facebook.com facebook