All’Alcatraz di Milano, la reunion dei Bluvertigo per l’evento “Esseri umani” ha registrato il sold out. Durante il concerto, Morgan ha rivolto dure critiche ai boomer, accusandoli di non riuscire a capire i giovani, e ha affermato che i cinquantenni sono i più lucidi. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra i presenti, mentre la serata si è conclusa con un messaggio di sfida tra generazioni.

All’Alcatraz di Milano, il sold out della reunion dei Bluvertigo per l’evento “Esseri umani” si è trasformato in un j’accuse di Morgan nei confronti dei boomer incapaci di comprendere i giovani. Celebrando la storica discografia della band, l’artista ha rivendicato per i cinquantenni il ruolo di “guide morali” e “prescelti”, unici capaci di un uso etico della tecnologia, mentre ha attaccato l’intelligenza artificiale, definendola una forma di bullismo, e descritto i giovani come sbandati “nati in cattività”, Morgan ha poi reso omaggio ai compagni di viaggio della band, presentandoli a uno a uno sul palco. I ragazzi oggi sono confusi, sbandati, manipolati.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Morgan contro tutti: attacca boomer e giovani e incorona i 50enni: “Siamo i più lucidi”

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“I ragazzi oggi sono confusi, sbandati, manipolati. I boomer non capiscono una minc**a, noi 50enni siamo i più lucidi. I rettiliani si nascondono o sono brutti o non hanno i cogl***i”: Morgan riaccende i Bluvertigo“I ragazzi sono incapaci di concepire la libertà in ogni sfera: dalla loro vita, dall’arte, alla politica, alla filosofia, alle relazioni.

I boomer occupano tutti gli spazi, anche quelli politici. Il riscatto dei giovani in questo referendumIn migliaia di sono registrati come rappresentati di lista pur di poter votare, sfatando il mito dei giovani disinteressati alla politica.

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Morgan contro tutti: attacca boomer e giovani e incorona i 50enni: Siamo i più lucidiL'artista ha ricendicato il ruolo dei 'cinquantenni come me come unica guida morale possibile per una generazione dispersa e prigioniera ... cinemaserietv.it