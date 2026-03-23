I boomer occupano tutti gli spazi anche quelli politici Il riscatto dei giovani in questo referendum
In migliaia di sono registrati come rappresentati di lista pur di poter votare, sfatando il mito dei giovani disinteressati alla politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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