I boomer occupano tutti gli spazi anche quelli politici Il riscatto dei giovani in questo referendum

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In migliaia di sono registrati come rappresentati di lista pur di poter votare, sfatando il mito dei giovani disinteressati alla politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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