Moretto | Occhio al futuro di Italiano piace a molti club importanti in Italia

Da pianetamilan.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha commentato il futuro di Vincenzo Italiano, sottolineando che il tecnico interessa a diversi club di Serie A e potrebbe essere considerato anche per la Nazionale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui club coinvolti o sui tempi delle eventuali mosse di mercato. La situazione rimane aperta e soggetta a possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Al momento, la panchina della Nazionale Italiana è stata affidata ad interim a Silvio Baldini. Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha però fornito degli aggiornamenti molto importanti sul canale YouTube di Fabrizio Romano. In modo molto particolare, nel video si è parlato di Vincenzo Italiano che, nonostante abbia un contratto fino al 2027, potrebbe salutare il club felsineo e cambiare 'casa'. Eco, di seguito, le sue parole: Le parole di Matteo Moretto: "Occhio al futuro di Vincenzo Italiano, nonostante determinate dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna: ci risulta che Italiano sia molto apprezzato da diversi club importanti in Italia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

moretto occhio al futuro di italiano piace a molti club importanti in italia
© Pianetamilan.it - Moretto: “Occhio al futuro di Italiano, piace a molti club importanti in Italia”

Notizie correlate

Moretto: “Tonali, futuro tutto da capire. Diversi club chiedono informazioni. In Italia …”Si è parlato molto, in particolare l'ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato, di un possibile trasferimento di Sandro Tonali dal...

Moretto: “Valdepenas piace tantissimo al Milan, ma c’è un dettaglio che non convince”"La notizia che ti posso dire oggi, che in realtà è una notizia abbastanza soft, è che iniziata questa opera di convincimento da parte del Milan, nel...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Moretto – Fiorentina, Gudmundsson può partire: club di Serie A su di lui! Su Solomon, Fagioli e Brescianini…; Previsto un faccia a faccia con Cardinale: Moretto svela i piani estivi per migliorare il Milan; Atalanta, occhio al possibile addio di Ederson: si tratta con l'Atletico Madrid; Boga-Juve, avanti insieme! Moretto fa chiarezza sul futuro: Manca solo un ultimo passaggio formale.

moretto occhio al futuroMoretto: Occhio a Italiano: piace a molti club importanti in ItaliaLa panchina della Nazionale Italiana, attualmente affidata ad interim a Silvio Baldini, potrebbe innescare una reazione a catena su altre panchine in giro per il campionato italiano. milannews.it

Juventus, Moretto: ‘Occhio al Nottingham Forest per Douglas Luiz’La Juventus, in queste ore, sta concentrando le proprie energie sul fronte cessioni. Tra i nomi più caldi in uscita c’è quello di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato a Torino un anno fa ... it.blastingnews.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.