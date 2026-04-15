Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha commentato il futuro di Vincenzo Italiano, sottolineando che il tecnico interessa a diversi club di Serie A e potrebbe essere considerato anche per la Nazionale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui club coinvolti o sui tempi delle eventuali mosse di mercato. La situazione rimane aperta e soggetta a possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Al momento, la panchina della Nazionale Italiana è stata affidata ad interim a Silvio Baldini. Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha però fornito degli aggiornamenti molto importanti sul canale YouTube di Fabrizio Romano. In modo molto particolare, nel video si è parlato di Vincenzo Italiano che, nonostante abbia un contratto fino al 2027, potrebbe salutare il club felsineo e cambiare 'casa'. Eco, di seguito, le sue parole: Le parole di Matteo Moretto: "Occhio al futuro di Vincenzo Italiano, nonostante determinate dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna: ci risulta che Italiano sia molto apprezzato da diversi club importanti in Italia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “Occhio al futuro di Italiano, piace a molti club importanti in Italia”

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