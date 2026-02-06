Matteo Moretto fa il punto sulla situazione di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, ormai al Newcastle, attira l'interesse di diversi club in Premier League e oltre. Le trattative sono ancora in fase di discussione e nessuna decisione definitiva è stata presa. In Italia, invece, si continua a seguire con attenzione la sua evoluzione.

Si è parlato molto, in particolare l'ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato, di un possibile trasferimento di Sandro Tonali dal Newcastle all'Arsenal. 'Rumors' e nulla più, visto che le 'Magpies' non avevano alcuna intenzione di privarsi, a metà stagione, del centrocampista italiano classe 2000. L'ex numero 8 del Milan, però, potrebbe lasciare 'St. James's Park' tra qualche mese, nel corso del calciomercato estivo e, tal proposito, ha provato a fare un po' di chiarezza Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore, in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Moretto: "Tonali, futuro tutto da capire. Diversi club chiedono informazioni. In Italia …"

