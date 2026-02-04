Smog a Monza e in Brianza si torna a respirare | via ai divieti

Dopo giorni di smog e divieti, a Monza e in Brianza la qualità dell’aria migliora. Le restrizioni sono state revocate e le automobili possono tornare a circolare senza limitazioni. Le scuole e le imprese riprendono le attività normalmente, mentre i residenti respirano un po’ di sollievo dopo settimane di aria pesante.

Dopo lo stop alla circolazione dei giorni scorsi, in provincia di Monza e Brianza si torna a respirare. Motivo per cui le misure antinquinamento saranno disattivate a partire da giovedì 5 febbraio. Come comunicato dalla Regione Lombardia, i dati registrati ieri dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) hanno certificato un valore nei limiti per quanto riguarda la media giornaliera di polveri sottili.I valori registrati ieri a Monza sono stati 22 milligrammi per metro cubo (µgm3) di Pm10. La soglia critica è di 40.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Da domani, a Monza e nella Brianza, vengono revocati i divieti anti inquinamento.

