Oggi nella chiesa di San Michele Arcangelo in viale Monza, a Milano, si sono tenuti i funerali di Carlo Monguzzi, deceduto lunedì scorso. Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia, che ha visto la presenza di amici e conoscenti. La funzione religiosa si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, con un'attenzione particolare alla memoria dell’uomo.

Si sono svolti oggi nella chiesa di San Michele Arcangelo in viale Monza, a Milano, i funerali di Carlo Monguzzi, morto lunedì scorso. Sulla bara, accolta dalla Banda degli Ottoni, un cuscino di rose bianche e la foto del consigliere comunale con il pugno alzato. Accanto all’altare sono stati posti i gonfaloni del Comune e della Regione. Tra i presenti alle esequie anche il portavoce di AVS Angelo Bonelli e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Al termine della cerimonia si è tenuto un momento di commemorazione sul sagrato della chiesa, alla quale hanno preso parte familiari e amici per ricordare Monguzzi, noto per le tante battaglie nel nbome del rispetto dell’ambiente e della pace.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Monza, in centinaia ai funerali di Carlo Monguzzi: "Si batteva contro la finta green week"

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