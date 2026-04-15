Funerali Carlo Monguzzi Bonelli | Perdiamo figura storica dell’ambientalismo da lui critiche vere a Milano

Durante i funerali di Carlo Monguzzi, si sono riunite diverse persone, tra cui membri della Banda degli Ottoni e cittadini con bandiere palestinesi e kefiah al collo. Sono stati deposti fiori rossi, mentre si sono ascoltate parole di riconoscimento per una figura considerata storica nel movimento ambientalista. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e ricordo, senza interventi ufficiali o discorsi pubblici.

La Banda degli Ottoni, le bandiere palestinesi che sventolano, i fiori rossi portati dagli amici e dai cittadini, la kefiah al collo. Così Milano saluta uno dei suoi combattenti più tenaci, il consigliere comunale Carlo Monguzzi, storico ambientalista della città scomparso a 74 anni dopo una malattia. La chiesa di San Michele Arcangelo nel quartiere di Precotto, dove si svolgono i funerali, non è riuscita a contenere i tanti amici, colleghi della politica, cittadini che lo hanno conosciuto magari in piazza a una delle manifestazioni dove non mancava mai, oltre ai familiari con la moglie Silvia Ceruti. Moltissime persone quindi si sono radunate anche fuori, sul piazzale antistante la chiesa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Funerali Carlo Monguzzi, Bonelli: “Perdiamo figura storica dell’ambientalismo, da lui critiche vere a Milano” Notizie correlate Leggi anche: Morto il consigliere comunale Carlo Monguzzi, figura storica dell’ambientalismo milanese Oggi i funerali di Michelangelo Ciarcia, figura storica dell’economia e della politica irpinaÈ morto ieri, all’età di 69 anni, Michelangelo Ciarcia, colpito da un malore improvviso. Approfondimenti e contenuti Si parla di: È morto Carlo Monguzzi. Una vita a sinistra, dalle lotte negli anni '70 all'ultima battaglia per San Siro. Carlo Monguzzi, domani i funerali: ci sarà anche il sindaco SalaLa cerimonia nella chiesa di San Michele Arcangelo in viale Monza, seguiranno sul sagrato interventi in ricordo del consigliere di Europa Verde ... milano.repubblica.it Carlo Monguzzi, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele ArcangeloAlla cerimonia funebre sta partecipando anche il sindaco Giuseppe Sala, in fascia tricolore. Molti anche i colleghi ed estimatori dello dello storico esponente dei Verdi morto dopo una breve malattia ... ilgiorno.it