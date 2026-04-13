Un noto ambientalista e critica di lunga data delle politiche cittadine ha recentemente smascherato le pratiche di greenwashing adottate dalla giunta di centrosinistra. La sua attività si è concentrata su vari temi, tra cui l’area di San Siro, la limitazione del traffico in Area B e la gestione del verde pubblico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi si occupa di questioni ambientali in città.

Storico ambientalista e voce scomoda di Palazzo Marino, contestò fino all’ultimo il greenwashing della giunta di centrosinistra: da San Siro ad Area B, fino alla cura del verde pubblico. Oggi la maggioranza lo celebra, ma negli ultimi anni lo aveva isolato proprio perché troppo critico. Adesso che Carlo Monguzzi non c’è più, la sinistra milanese lo celebra come un combattente, un ambientalista puro, una coscienza critica della città. Ed è tutto vero. Ma è vero anche il contrario: negli ultimi anni quello stesso centrosinistra che oggi lo incensa lo aveva progressivamente isolato, tollerato, infine quasi espulso dal racconto ufficiale di Milano.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La scomparsa del verde Monguzzi che smascherava le ipocrisie green di Sala

Il ricordo del «verde» Monguzzi, per tutti un lottatoreCarlo Monguzzi, storico leader dei Verdi a Milano e in consiglio comunale, non c’è più: si è spento dopo una breve malattia, a 74 anni.

MyPlant & Garden 2026, Kipar (Green City Italia): “Verde tema chiave per le città del futuro”(Adnkronos) – “Questa decima edizione di MyPlant & Garden si presenta particolarmente pimpante.

Argomenti più discussi: È morto Carlo Monguzzi. Una vita a sinistra, dalle lotte negli anni '70 all'ultima battaglia per San Siro; È morto Carlo Monguzzi, l'ambientalista e storico consigliere comunale di Milano aveva 74 anni; È morto Carlo Monguzzi, voce e cuore dell'ambientalismo milanese; Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo abbraccio.

È morto Carlo Monguzzi. Una vita nelle lotte fuori e dentro le istituzioni. Una persona perbene Carlo Monguzzi aveva 74 anni, è morto dopo una breve malattia. Nel suo ultimo post su Facebook ricorda Pino Pinelli e la battaglia che ha portato all’intitolazione d - facebook.com facebook

Mirabelli: “Mancheranno di Monguzzi l'intelligenza, l'ironia e le provocazioni” x.com