Lignano 7 milioni per blindare la rete elettrica | blackout Ferragosto interventi entro il 2029

A Lignano, un blackout durante Ferragosto ha evidenziato le vulnerabilità della rete elettrica, spingendo le autorità a stanziare sette milioni di euro per rafforzarla entro il 2029. La mancanza di energia ha colpito numerose abitazioni e attività commerciali, portando a interventi immediati per migliorare la stabilità del sistema.

Lignano Sabbiadoro, 7 Milioni di Euro per una Rete Elettrica al Sicuro: Dopo il Blackout di Ferragosto, Interventi Urgenti in Arrivo. Lignano Sabbiadoro si prepara a un rinnovamento significativo della sua infrastruttura elettrica con un investimento di oltre 7 milioni di euro da parte di E-Distribuzione. L'intervento, annunciato a febbraio 2026, mira a risolvere le criticità emerse durante il blackout di Ferragosto dello scorso anno e a garantire una maggiore resilienza della rete per una località balneare sempre più esposta a picchi di domanda e condizioni climatiche estreme. Il Ferragosto al Buio: Un Allarme per la Fragilità delle Infrastrutture.