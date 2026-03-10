Catania | 9 milioni per la rete elettrica via ai nuovi cavi

A Catania sono stati destinati 9 milioni di euro per aggiornare la rete elettrica. I lavori prevedono l’installazione di nuovi cavi interrati tra la stazione di Misterbianco e la cabina primaria Villa Bellini, segnando l’inizio di un intervento che interesserà l’intera area metropolitana. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità del sistema di distribuzione elettrica locale.

La rete elettrica dell'area metropolitana di Catania sta per subire una trasformazione strutturale con l'avvio dei lavori di ammodernamento del collegamento interrato tra la stazione di Misterbianco e la cabina primaria Villa Bellini. Terna ha pubblicato l'avviso con le particelle catastali interessate, segnando l'inizio di un investimento da circa 9 milioni di euro volto a sostituire cavi obsoleti e liberare suolo urbano. L'intervento, già autorizzato dalla Regione Siciliana, mira a garantire maggiore affidabilità all'alimentazione delle cabine di Acicastello e Catania Est attraverso tecnologie più sostenibili. L'operazione si colloca in un momento cruciale per lo sviluppo infrastrutturale della regione, dove la gestione delle risorse energetiche rappresenta una priorità assoluta per il benessere economico e sociale.